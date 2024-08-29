Вениамин Кондратьев сообщил о модернизации 31 медучреждения на Кубани

По словам главы региона, в 2024 году обновят поликлиники в Абинском и Павловской районах. В поселке Красносельском Гулькевичского района уже идет прием пациентов.
— Развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач, поставленная Президентом России. Это залог здоровья жителей нашей страны. И благодаря реализации нацпроекта с 2021 года мы уже модернизировали 31 медучреждение в городах и станицах Кубани, — сказал Вениамин Кондратьев.
В 2023 году в рамках региональной программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение» капремонт провели в шести медучреждениях — в Калининском, Брюховецком, Динском, Абинском, Белореченском и Славянском районах.
Помимо нацпроектов деньги выделяют и из регионального бюджета. В текущем году это позволит отремонтировать 35 лечебных учреждений по всему краю.