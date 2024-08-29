Вениамин Кондратьев сообщил о модернизации 31 медучреждения на Кубани

— Развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач, поставленная Президентом России. Это залог здоровья жителей нашей страны. И благодаря реализации нацпроекта с 2021 года мы уже модернизировали 31 медучреждение в городах и станицах Кубани, — сказал Вениамин Кондратьев.