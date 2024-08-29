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Вениамин Кондратьев сообщил о модернизации 31 медучреждения на Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в крае модернизировали более 30 больниц и поликлиник по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам главы региона, в 2024 году обновят поликлиники в Абинском и Павловской районах. В поселке Красносельском Гулькевичского района уже идет прием пациентов.

— Развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач, поставленная Президентом России. Это залог здоровья жителей нашей страны. И благодаря реализации нацпроекта с 2021 года мы уже модернизировали 31 медучреждение в городах и станицах Кубани, — сказал Вениамин Кондратьев.

В 2023 году в рамках региональной программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение» капремонт провели в шести медучреждениях — в Калининском, Брюховецком, Динском, Абинском, Белореченском и Славянском районах.

Помимо нацпроектов деньги выделяют и из регионального бюджета. В текущем году это позволит отремонтировать 35 лечебных учреждений по всему краю.

медицина