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Входную группу павильона Камчатки на ВЭФ представили в виде нового аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Входная группа павильона Камчатского края на Восточном экономическом форуме — 2024 (ВЭФ) оформлена в виде нового аэровокзального комплекса полуострова, строительство которого находится на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Входная зона нашего павильона в этом году выполнена в стиле нашего нового международного аэропорта, который уже в начале следующего года распахнет свои двери более чем для миллиона путешественников. Как и в прошлом году любой посетитель нашего павильона сможет выбрать себе авиабилет на Камчатку из любой точки России, а сделает он это после посещения нашей центральной выставочной зоны, впечатлявшийся красотами и теми возможностями, которые предоставляет наш Камчатский край. Здесь же в режиме ресторанного меню каждый гость нашего павильона сможет выбрать себе целый набор “вкусных блюд” в виде: посещения экскурсий на Камчатке, ресторанов, баз отдыха, бассейнов, разнообразных вертолетных экскурсий. По итогу направив такой пакет активностей, он может напрямую отправить свой запрос туроператору», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Камчатского края Юлии Морозовой.

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков осмотрел павильоны регионов ДФО на выставке «Улицы Дальнего Востока» в преддверии ВЭФ-2024, где отметил хорошую подготовку Камчатского края: «Камчатский край буквально организовал туристическое агентство на своем стенде. Благодаря этому, можно сразу купить билет и буквально улететь отсюда прямиком на Камчатку», — сказал министр.

О проведении Восточного экономического форума во Владивостоке.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.