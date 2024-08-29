Входную группу павильона Камчатки на ВЭФ представили в виде нового аэропорта

«Входная зона нашего павильона в этом году выполнена в стиле нашего нового международного аэропорта, который уже в начале следующего года распахнет свои двери более чем для миллиона путешественников. Как и в прошлом году любой посетитель нашего павильона сможет выбрать себе авиабилет на Камчатку из любой точки России, а сделает он это после посещения нашей центральной выставочной зоны, впечатлявшийся красотами и теми возможностями, которые предоставляет наш Камчатский край. Здесь же в режиме ресторанного меню каждый гость нашего павильона сможет выбрать себе целый набор “вкусных блюд” в виде: посещения экскурсий на Камчатке, ресторанов, баз отдыха, бассейнов, разнообразных вертолетных экскурсий. По итогу направив такой пакет активностей, он может напрямую отправить свой запрос туроператору», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Камчатского края Юлии Морозовой.