«РКС-Самара»: блокировка карт должников начинается

Кто входит в их число — точно описать нельзя, ясно одно: если в начале месяца абонент получил квитанцию и оплатил её до 10 числа, блокировка средств не грозит. Если же долг есть, вне зависимости от его суммы и срока накопления, абонент может остаться без доступа к своей банковской карте. Не рискуйте. Срочно, а лучше — своевременно и регулярно, оплачивайте услуги водоснабжения и канализации.