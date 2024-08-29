Новый микрорайон появится в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге начали строительство нового объекта в квартале небоскребов «Екатеринбург-Сити». Новый офисный центр на улице Челюскинцев высотой 100 метров впервые в России будут строить с использованием трубобетонной опорно-стержневой системы каркаса высотных зданий.