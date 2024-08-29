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Новый микрорайон появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в районе улиц Челюскинцев и Восточной появится новый микрорайон. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Специалисты администрации утвердили проект межевания данной территории. Планируется разместить здесь многоэтажную высотную жилую застройку, детсад на более 100 мест, объекты предпринимательской деятельности, общеобразовательную организацию.

Развитие данной территории проводится в соответствии с Генпланом города, добавили в мэрии.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге начали строительство нового объекта в квартале небоскребов «Екатеринбург-Сити». Новый офисный центр на улице Челюскинцев высотой 100 метров впервые в России будут строить с использованием трубобетонной опорно-стержневой системы каркаса высотных зданий.

Трубобетонные колонны — это инновационное решение, которое обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. Колонны состоят из стальных труб, внутри которых находится армированный высокопрочный бетон.

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