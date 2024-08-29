Омский завод «ВНИМИ-Сибирь» не будут закрывать

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа рассказал о том, что по поручению губернатора Виталия Хоценко состоялась встреча с руководителями ООО «МСК “Тюкалинский” и ООО “ВНИМИ-Сибирь”. В результате стороны пришли к решению, что продукты под маркой ООО “ВНИМИ-Сибирь” будут с 1 сентября выпускаться на площадке Тюкалинского маслосыркомбината, но омский завод не прекратит работу. На нём будут производить сливочное масло и сухое молоко.