Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О создании автономных БПЛА рассказал эксперт «Технопром» в Новосибирске

Учёные хотят научить беспилотники далеко улетать и самим возвращаться.

Работа XI Международного форума «Технопром-2024» в Новосибирске продолжается. Эксперты обсуждают актуальные вопросы мира технологий, обмениваются опытом.

Директор института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев побеседовал с «BFM-Новосибирск». Он рассказал о разработке автономных беспилотников.

По его словам, заниматься разработкой беспилотников просто, самыми трудными этапами являются взлёт и посадка.

«Для нас беспилотный летательный аппарат — это такая замечательная модель, на которой мы отрабатываем технологии», — отметил Алексей Окунев в интервью с порталом.

Эксперт заявил, что учёные НГУ разбирают в том, как научить БПЛА улетать на длительные расстояния и самим возвращаться обратно при любых условиях. Речь о полной автономности.

«Это должно быть полностью автономное устройство, выполняющее определённые команды. Условно: “Слетай, пожалуйста, в магазин, купи продуктов и вернись назад!”, — рассказал Алексей Окунев в интервью с порталом.

Кроме того, разработчики надеются найти способ научить беспилотники самим выбирать удобные площади для приземления. Тогда аппараты смогли бы, например, доставлять заказы в отдалённые территории.

В настоящее время, по словам спикера, новосибирские учёные изучают восприятие БПЛА, способности искусственного интеллекта.

технологии