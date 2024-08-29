О создании автономных БПЛА рассказал эксперт «Технопром» в Новосибирске

Работа XI Международного форума «Технопром-2024» в Новосибирске продолжается. Эксперты обсуждают актуальные вопросы мира технологий, обмениваются опытом.
Директор института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев побеседовал с «BFM-Новосибирск». Он рассказал о разработке автономных беспилотников.
По его словам, заниматься разработкой беспилотников просто, самыми трудными этапами являются взлёт и посадка.
«Для нас беспилотный летательный аппарат — это такая замечательная модель, на которой мы отрабатываем технологии», — отметил Алексей Окунев в интервью с порталом.
Эксперт заявил, что учёные НГУ разбирают в том, как научить БПЛА улетать на длительные расстояния и самим возвращаться обратно при любых условиях. Речь о полной автономности.
«Это должно быть полностью автономное устройство, выполняющее определённые команды. Условно: “Слетай, пожалуйста, в магазин, купи продуктов и вернись назад!”, — рассказал Алексей Окунев в интервью с порталом.
Кроме того, разработчики надеются найти способ научить беспилотники самим выбирать удобные площади для приземления. Тогда аппараты смогли бы, например, доставлять заказы в отдалённые территории.
В настоящее время, по словам спикера, новосибирские учёные изучают восприятие БПЛА, способности искусственного интеллекта.