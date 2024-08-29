Названа дата открытия Рижского вокзала

В тот же день будет вновь запущено движение электричек на станции Москва-Рижская. С новых платформ начнут прибывать и отправляться семь пар пригородных поездов в будние дни и восемь пар — в выходные. Преимущественно это будут электрички дальних маршрутов, которые следуют до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево.