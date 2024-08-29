Правительство Свердловской области увеличило взнос на капремонт

Решение принято на заседании регионального правительства 29 августа. Изменение связано с ростом стоимости строительных материалов за последние два года. Повышение минимального взноса на 3 рубля позволит сохранить темпы капитального ремонта и обеспечить его качество.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ, на протяжении двух лет ставка платы за капитальный ремонт оставалась без изменений.
«Рост ставки платы за капитальный ремонт обусловлен повышением стоимости строительных материалов, которые произошли за последние два года. На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учётом динамики роста цен на эти виды товаров. Введение новой ставки платы позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», — сообщил Николай Смирнов.
УралПолитRu напоминает, что Фонд капитального ремонта, куда уходит взнос за капитальный ремонт жителей Свердловской области, постоянно сотрясают скандалы, связанные с коррупцией и невыплатами подрядчикам. Фонд постоянно проверяют Прокуратура, ОБЭП, ФАС и ОНФ. Так что куда уйдут сверх собранные деньги по настоящему, наверняка смогут ответить только они.