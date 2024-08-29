Правительство Свердловской области увеличило взнос на капремонт

«Рост ставки платы за капитальный ремонт обусловлен повышением стоимости строительных материалов, которые произошли за последние два года. На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учётом динамики роста цен на эти виды товаров. Введение новой ставки платы позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», — сообщил Николай Смирнов.