Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов оценил разработки Самарского университета

Кроме того, руководитель Роскосмоса ознакомился с приборами, которые производят в вузе и устанавливают на космических аппаратах, а также с другими разработками. В завершение рабочего визита Юрий Борисов ознакомился с участком роботизированной сборки малых космических аппаратов, а также обсудил с ректором Самарского университета Владимиром Богатыревым взаимодействие в производстве космических аппаратов, наноспутников и в развитии геоинформационных технологий.