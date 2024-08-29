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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов оценил разработки Самарского университета

Юрий Борисов посетил Самарский университет имени Королева.

Самарский университет имени Королева с рабочим визитом посетил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он оценил инновационные разработки самарского вуза и работу научно-исследовательских центров и лабораторий, которые разрабатывают космическую технику и геоинформационные системы. Глава Роскосмоса побывал в Центре приема и обработки космической информации.

— Главу госкорпорации «Роскосмос» заинтересовали МКА «АИСТ-2Т» производства РКЦ «Прогресс», предназначенные для стереоскопической съемки, и космический аппарат «АИСТ-С» — 12-юнитовый наноспутник, оснащенный радаром для мониторинга поверхности Земли, — сообщила пресс-служба вуза.

Кроме того, руководитель Роскосмоса ознакомился с приборами, которые производят в вузе и устанавливают на космических аппаратах, а также с другими разработками. В завершение рабочего визита Юрий Борисов ознакомился с участком роботизированной сборки малых космических аппаратов, а также обсудил с ректором Самарского университета Владимиром Богатыревым взаимодействие в производстве космических аппаратов, наноспутников и в развитии геоинформационных технологий.