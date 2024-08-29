Олбани
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 сентября в Перми запустят два новых автобусных маршрута

Начнут курсировать автобусы № 31 и № 79.

С 1 сентября в Перми запустят два новых автобусных маршрута. Как сообщили в городском департаменте транспорта, они компенсируют прекращение работы маршрутных такси в будущем из-за окончания срока действия свидетельств.

Так, автобусы № 31 будет курсировать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. На маршруте будут работать три автобуса малого класса.

В Кировском районе запустят автобусы № 79. Маршрут свяжет микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. Это позволит создать новые транспортные связи и обеспечить работу автобусов на улицах: Сивашской, Кировоградской, Ушакова, Буксирной и Сокольской. На маршруте будут работать шесть автобусов малого класса.

На новых маршрутах будут действовать все тарифы, а также проездные и льготы. Пассажиры смогут оплачивать проезд как наличными, так и банковскими картами.