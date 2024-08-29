С 1 сентября в Перми запустят два новых автобусных маршрута. Как сообщили в городском департаменте транспорта, они компенсируют прекращение работы маршрутных такси в будущем из-за окончания срока действия свидетельств.
Так, автобусы № 31 будет курсировать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. На маршруте будут работать три автобуса малого класса.
В Кировском районе запустят автобусы № 79. Маршрут свяжет микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. Это позволит создать новые транспортные связи и обеспечить работу автобусов на улицах: Сивашской, Кировоградской, Ушакова, Буксирной и Сокольской. На маршруте будут работать шесть автобусов малого класса.
На новых маршрутах будут действовать все тарифы, а также проездные и льготы. Пассажиры смогут оплачивать проезд как наличными, так и банковскими картами.