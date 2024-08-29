«Я бы поменял название того, в чем мы сегодня участвуем»: форум «Технопром-2024» в Новосибирске официально завершился

«Но я бы на месте организаторов поменял если не формат, то, по крайней мере, название того в чем мы сегодня участвуем. Это ни в коем случае не закрытие “Технопрома”, он будет продолжаться. И даже не подведение итогов — третий день еще не завершился. А завтра нас ждет четвертый день, молодежный и цифровой», — напомнил губернатор.