«Я бы поменял название того, в чем мы сегодня участвуем»: форум «Технопром-2024» в Новосибирске официально завершился

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что «Технопром», вне всякого сомнения, состоялся: нашел формат, нашел лицо и специализацию, но это не означает, что он не будет развиваться и меняться с учетом пожеланий.
«Но я бы на месте организаторов поменял если не формат, то, по крайней мере, название того в чем мы сегодня участвуем. Это ни в коем случае не закрытие “Технопрома”, он будет продолжаться. И даже не подведение итогов — третий день еще не завершился. А завтра нас ждет четвертый день, молодежный и цифровой», — напомнил губернатор.
Церемонию он предложил назвать не закрытием, а благодарностью всем организаторам и гостям, принимавшим наиболее активное участие в работе форума.
Точное количество участников «Технопрома-2024» пока трудно назвать — в прошлом году в форуме приняло участие свыше 33 тысяч гостей, считая онлайн. «То, что в этом году будет больше — это очевидно», — заметил Андрей Травников.
За три дня на трех площадках «Технопрома» прошло 202 встречи, в которых участвовало 580 спикеров в 7 тематических и 6 отраслевых треках. И это без учета 10 мероприятий-спутников форума.
В этом году «Технопром» принял 130 иностранных гостей только в очном формате. Самую большую делегацию (свыше 50 человек) прислала Республика Беларусь, 19 человек приехали из стран Западной Африки.
Было подписано 59 соглашений, как в пресс-центре, так и на стендах выставки. Крупнейшее из них (вступление в межвузовский консорциум) собрало 18 подписантов.
«То, что шло эти три дня, было направлено на одно — на наше технологическое лидерство — добавила заместитель губернатора Ирина Мануйлова. — Мы были и будем лидерами всегда — за нами тысячелетняя история страны, которая не знает поражений. Мы сейчас идем к победе на всех фронтах».
Также на церемонии были вручены награды лучшим участникам форума и 50 грантов на исследования молодым ученым Новосибирска и области.
«Это маленький аванс для работы, которой вам предстоит делать, — прокомментировала Ирина Мануйлова. — Страна на вас надеется, Новосибирская область в вас верит».
Сейчас, по ее словам, можно продолжать «Технопром-2024» и начинать готовиться к «Технопрому-2025».