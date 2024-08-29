Олбани
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму посеяли полмиллиона гектаров озимых культур

Озимые культуры в Крыму посеяли на площади 500 тысяч гектаров.

Источник: Минсельхоз РК

В Крыму начали подготовку к урожаю на следующий год. На полуострове засеяли около полумиллиона гектаров озимых культур. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник в интервью «Вести Крым».

По его словам, в Крыму снизилась урожайность овощей открытого грунта и пшеницы, но дефицита ждать не стоит. Полуостров в состоянии обеспечить собственные потребности.

В этом году аграрии смогли собрать полтора миллиона тонн зерна. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Виной всему стала аномальная жара и засуха.

Также в Крыму уже начали собирать подсолнечник. Эта культура тоже пострадала из-за погодных условий. По словам замминистра, урожайность подсолнечника ожидается на уровне 1 тонн с гектара.

Напомним, КП-Крым уже сообщала, что на полуострове начали собирать миндаль.

сельское хозяйство