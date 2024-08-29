Оборот розницы в Ростовской области превысил 1 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 1 трлн рублей. За семь месяцев 2024 года реализация продовольственных товаров принесла более 498 млрд рублей, еще 514 млрд рублей поступило от продажи непродовольственных товаров. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.
— Розничная торговая сеть региона является многоформатной и включает почти 48 тысяч объектов. Сейчас мы занимаем пятое место в стране по обороту розничной торговли. Динамика товарооборота опережает среднероссийские показатели (16,5% против 8,4%), — отметил Александр Скрябин.
Как уточнили в департаменте потребительского рынка Ростовской области, за январь-июль текущего года оборот розничной торговли составил 1012 млрд рублей.
— Рост обеспечен торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Отмечается увеличение продаж продуктов питания и непродовольственных товаров, на 15,9% и 17,1% соответственно, — рассказал директор донского департамента потребительского рынка Алексей Панкратов.