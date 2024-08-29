Оборот розницы в Ростовской области превысил 1 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 1 трлн рублей. За семь месяцев 2024 года реализация продовольственных товаров принесла более 498 млрд рублей, еще 514 млрд рублей поступило от продажи непродовольственных товаров. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.