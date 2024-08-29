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В Сенегале откроется завод КамАЗа

В скором времени в Сенегале откроется завод российского производителя грузовых автомобилей «КамАЗ». Об этом заявила министр иностранных дел и африканской интеграции республики Ясин Фаль на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ясин Фаль подчеркнула, что российские инвесторы вносят значительный вклад в развитие Африки, и КамАЗ станет одним из таких инвесторов. Глава МИД Сенегала также предложила российским предпринимателям инвестировать в энергетический, нефтегазовый и продовольственный секторы сенегальской экономики. Она выразила заинтересованность в сотрудничестве в области минеральных удобрений и обмена технологиями.

Ранее на переговорах с Лавровым Ясин Фаль отметила, что отношения республики с Россией носят дружественный и братский характер.

27 августа стало известно, что КамАЗ ведет переговоры по открытию производства в Туркмении.

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