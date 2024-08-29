В Сенегале откроется завод КамАЗа

Ясин Фаль подчеркнула, что российские инвесторы вносят значительный вклад в развитие Африки, и КамАЗ станет одним из таких инвесторов. Глава МИД Сенегала также предложила российским предпринимателям инвестировать в энергетический, нефтегазовый и продовольственный секторы сенегальской экономики. Она выразила заинтересованность в сотрудничестве в области минеральных удобрений и обмена технологиями.