Бензин АИ-98 в Ростовской области за неделю подорожал на 1,69 рубля

В Ростовской области за неделю, с 20 по 26 августа 2024 года, изменились цены на три вида горючего. Больше всего — на 1,69 рубля — подорожал бензин марки АИ-98. Об этом можно судить по данным Росстата.
В целом же разница в средней цене на бензин по сравнению с предыдущей неделей составила 33 копейки (58,67 рубля за 19 августа и 59 рублей за 26 августа).
Разница цен по отдельным маркам:
АИ-92: 19 августа — 53,54 рубля, 26 августа — 53,54 рубля (12 августа — 53,39 рубля);
АИ-95: 19 августа — 59,81, 26 августа — 59,92 рубля (12 августа — 59,61 рубля);
АИ-98 и выше: 19 августа — 69,84 рубля, 26 августа — 71,53 рубля (12 августа — 68,94 рубля);
дизельное топливо: 19 августа — 62,77 рубля, 26 августа — 62,79 рубля (12 августа — 62,55 рубля);
Добавим, по ЮФО 26 августа общая цена за бензин сложилась на уровне в 59,85 рубля, за дизель — 64,48 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 57,98 и 66,84 соответственно.