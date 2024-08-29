Минпромторг Татарстана назвал специалистов — лидеров по уровню зарплат

«Если говорить о зарплате, то в среднем по промышленности лидерами являются наши нефтедобытчики, нефтепереработчики, машиностроители и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ни для кого не секрет, что сейчас и зарплаты выросли, и заказов стало больше Зарплаты повышаются ежегодно не на 5−10%, а достаточно существенно, практически на 20%».
По его словам, промышленности Татарстана в ближайшие семь лет необходимо еще 60 тыс. специалистов. Для решения дефицита кадров нужно популяризовать человека труда.
«Чтобы человек отучился, получил диплом. Он должен пойти работать 1−3 года, и скорее всего, он здесь останется, свяжет свою жизнь с предприятием, — рассуждает Карпов. — Во-вторых, если человек не поработал по диплому, фактически он в своем учебном заведении просто потерял 5−6 лет. Через 3−6 лет он уже на завод не вернется, не восстановит свою компетенцию, которую он получал».
Он отметил, что в республику сегодня активно съезжаются жители других регионов России.
«Предприятия дают подъемные, обеспечивают жильем молодых специалистов, есть иные меры поддержки. Есть потребность в кадрах, но благодаря руководителям предприятий, коллективам предприятий все поставленные перед нашей промышленностью задачи исполняются в 100-процентном объеме», — заключил спикер.
В Татарстане завершилась серия пресс-туров «Татарстан — республика достижений», в рамках которых были организованы пресс-конференции с участием депутатов Госсовета, где журналисты смогли задать вопросы по теме промышленности, торговли и внешнеэкономической деятельности республики, сельского хозяйства, здравоохранения, соцподдержки, образования и экологии.