Минпромторг Татарстана назвал специалистов — лидеров по уровню зарплат

«Чтобы человек отучился, получил диплом. Он должен пойти работать 1−3 года, и скорее всего, он здесь останется, свяжет свою жизнь с предприятием, — рассуждает Карпов. — Во-вторых, если человек не поработал по диплому, фактически он в своем учебном заведении просто потерял 5−6 лет. Через 3−6 лет он уже на завод не вернется, не восстановит свою компетенцию, которую он получал».