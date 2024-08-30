В центре Омска на торги выставили комплекс недвижимости

Так, продается земельный участок площадью 0,04 га по улице Яковлева в районе пересечения с улицей Добровольского. Его адрес: Яковлева, 1, земля принадлежит к категории «населенных пунктов».
Второй лот — имущественный комплекс, состоящий из трехэтажного здания площадью 4,1 тысячи кв. м и земельного отрезка 0,29 га, адрес его — улица Яковлева, 5. Здесь ранее располагалось общежитие Института ветеринарной медицины.
Аукцион должен пройти в III квартале 2024 года.
Отметим, ранее «СуперОмск» сообщал о торгах имущества ОмГАУ, расположенном по соседству: улица Добровольского, 8, корпус 1 (литера Б).