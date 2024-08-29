В Сбере назвали изменение климата одним из главных рисков в следующие 10 лет

Как отметила директор по вопросам импакт-инвестирования и ESG Aavishkaar Group (Индия) Соумьа Сурьинарьанан, Индия приняла долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития и поставила цель по достижению углеродной нейтральности к 2070 году. Это требует перехода на зеленую экономику. Повестка устойчивого развития, в частности ESG-факторы, вносит значительный вклад в развитие ответственного финансирования, в том числе инвестиций в гринтех и социальные проекты. По словам спикера, для эффективного продвижения в этом направлении нужно выстраивать предпринимательскую экосистему, так как бизнес может решить большое количество вопросов в экоповестке.