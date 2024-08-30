Драгоценное топливо

Источник, близкий к УФАС, считает, что бензин в Прикамье самый дорогой в ПФО из-за отсутствия должного уровня конкуренции. По его данным, в Пермском крае изначально доминировали АЗС сети «ЛУКОЙЛ», другие же вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) — «Газпромнефть» и «Татнефть» — начали заходить в регион значительно позже. При этом «Газпромнефть» долгое время работала по франшизе с местной компанией, а «Татнефть» открыла две свои заправки совсем недавно. В соседней Свердловской области «Башнефть», «Газпромнефть», «Сибнефть» присутствовали исторически, что изначально сделало среду конкурентоспособной. «В Свердловской области у ВИНК коллективное доминирование, у нас индивидуальное — одного ЛУКОЙЛа», — говорит собеседник.