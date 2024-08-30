Драгоценное топливо

По данным Росстата, в период с 30 июля по 5 августа потребительская стоимость бензина в регионе выросла на 0,36% (на 1 коп.). Сильнее всего поднялись цены на АИ-98 — сразу на 50 коп. за 1 л. Бензин АИ-92 подорожал на 30 коп., АИ-95 вырос в цене на 17 коп.
Повышение цен на топливо наблюдается еще в 79 субъектах РФ. Наиболее быстрый темп роста цен на бензин за последнее время показали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+1,5%) и Республика Татарстан (+1,4%).
В то же время, по информации Росстата, средние цены на бензин в Пермском крае выше, чем в целом по Приволжскому федеральному округу. Так, согласно статистическим данным на 19 августа, средняя цена за литр АИ-92 в Прикамье составляет 53,31 ₽, АИ-95 — 58,03 ₽, АИ-98 и выше — 74,74 ₽, и на дизельное топливо — 67,27 ₽ за литр. Для сравнения, средние цены на бензин в ПФО составляют: АИ-92 — 52,10 ₽, АИ-95 — 58,03 ₽, АИ-98 и выше — 73,71, и на дизельное топливо — 63,95 ₽
Самым крупным участником топливного рынка на территории Прикамья является ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (контролирует более 120 АЗС). По данным сервиса russiabase.ru, сегодня средняя цена на топливо ЛУКОЙЛа за литр в Пермском крае составляет: АИ-92 — 53,51 ₽, АИ-95 — 58,20, АИ-98 — 63,46 ₽ Цена на дизельное топливо держится на отметке в 67,41 ₽ за 1 л. Кроме этого, на территории Прикамья действуют и другие крупные участники рынка, к примеру — сети «Газпромнефть» (владеет 36 АЗС в регионе), «Экойл» (44 АЗС) и «Нефтехимпром» (76 АЗС).
Источник, близкий к УФАС, считает, что бензин в Прикамье самый дорогой в ПФО из-за отсутствия должного уровня конкуренции. По его данным, в Пермском крае изначально доминировали АЗС сети «ЛУКОЙЛ», другие же вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) — «Газпромнефть» и «Татнефть» — начали заходить в регион значительно позже. При этом «Газпромнефть» долгое время работала по франшизе с местной компанией, а «Татнефть» открыла две свои заправки совсем недавно. В соседней Свердловской области «Башнефть», «Газпромнефть», «Сибнефть» присутствовали исторически, что изначально сделало среду конкурентоспособной. «В Свердловской области у ВИНК коллективное доминирование, у нас индивидуальное — одного ЛУКОЙЛа», — говорит собеседник.
По словам источника BG, в последнее время стоимость бензина в Пермском крае приблизилась к этому показателю в других регионах России. Разница в цене сократилась, она может отличаться на несколько копеек за литр, но не несколько рублей, как прежде. При этом ценообразование динамично и зависит от сезонных факторов. «Сегодня в Кировской области бензин дороже, чем в Перми, завтра может подорожать в Ижевске», — отметил собеседник.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что, несмотря на наличие крупных нефтеперерабатывающих объектов в регионе, их мощностей может быть недостаточно для удовлетворения спроса на бензин, особенно в период пикового потребления. «В том числе на конечную стоимость влияет и глобальная финансовая ситуация, включая мировые цены на нефть, курс рубля, а также налоговая политика государства», — отмечает эксперт. По его словам, динамика цен в отдаленных районах Прикамья обусловливается повышенной стоимостью доставки, а присутствие нескольких крупных игроков на рынке нефтепродуктов может привести к неэффективной конкуренции игроков на топливном рынке.
Согласно прогнозам господина Деева, в ближайшее время пермяки вряд ли заметят снижение цен на бензин. «Ожидать улучшения ситуации стоит только в случае налаживания внутренней системы. Создание более эффективных логистических цепочек, оптимизация маршрутов доставки бензина в отдаленные территории региона, вероятно, поспособствуют сдерживанию роста цен на бензин», — полагает аналитик.