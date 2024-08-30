Реконструкция развязки на улице Фирсова во Владивостоке начнётся с проектных работ

Напомним, в течение двух ближайших лет во Владивостоке планируется разработать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры на семи ключевых участках. Помимо развязки на Фирсова в их числе — мост в районе улиц Бородинской и Русской, надземный пешеходный переход через дорогу и ж/д пути в районе Фадеева, 16, дорога в районе Лесного квартала, участок от кольца Багратиона до улицы Майора Филипова, от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока, а также дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова.