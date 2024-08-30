Реконструкция развязки на улице Фирсова во Владивостоке начнётся с проектных работ

Во Владивостоке продолжаются проектно-изыскательские работы в районе улицы Фирсова, где планируется реконструкция важной транспортной развязки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Сейчас подрядная организация проводит заборы грунта на нескольких участках улично-дорожной сети, охватывающих территорию проектирования.
Проект реконструкции развязки будет разработан в 2024—2025 годах. В рамках модернизации планируется изменить конфигурацию развязки, расширить мостовое сооружение до трёх полос в каждом направлении и удвоить ширину проезжей части под мостом до четырёх полос. Для удобства и безопасности будут предусмотрены отдельные съезды в районе остановки «Постышева», а съезд с проспекта 100-летия Владивостока на улицу Фирсова расширится до двух полос.
Также проектом предусмотрены безопасные пешеходные связи. После завершения изыскательских работ подрядчик приступит к транспортному моделированию, которое позволит детально проработать конфигурацию перекрестка.
Напомним, в течение двух ближайших лет во Владивостоке планируется разработать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры на семи ключевых участках. Помимо развязки на Фирсова в их числе — мост в районе улиц Бородинской и Русской, надземный пешеходный переход через дорогу и ж/д пути в районе Фадеева, 16, дорога в районе Лесного квартала, участок от кольца Багратиона до улицы Майора Филипова, от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока, а также дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова.