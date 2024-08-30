40 млрд для 16 тысяч жителей Хабаровска и края, которые ждут переселения

В Хабаровском крае более 16 тысяч человек нуждаются в переселении из свыше 988 аварийных домов, сообщает пресс-служба правительства края.
Мероприятия по их переселению оцениваются примерно в 40 млрд рублей, сообщили в министерстве ЖКХ края, подводя предварительные итоги новой программы.
Министерство пояснило, что новая программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, будет разработана после того, как на федеральном уровне утвердят механизмы и порядок формирования новых адресных программ. Срок завершения создания программы — апрель 2025 года.
Реализация мероприятий начнется после получения федерального финансирования.
«Число многоквартирных домов, ставших аварийными по физическому состоянию после 1 января 2017 года и занесенных в АИС “ФРТ”, составляет 988. Общая площадь аварийного жилья — более 280 тысяч кв. м, в которых проживают 16 431 человек. Расчет стоимости жилья произведен по средней цене одного квадратного метра за III квартал 2024 года, установленной приказом Минстроя России. Для Хабаровского края эта цена — около 144 000 рублей», — сообщили в министерстве.
Объемы необходимого жилья огромны, поэтому власти края будут решать проблему пошагово. Недавно удалось договориться о дальнейшем расселении аварийных домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске. Эта проблема оставалась нерешенной десятилетиями, но врио губернатора края Дмитрий Демешин придал ей ускорение.
В июле этого года Дмитрий Демешин направил обращение Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о финансовой поддержке на расселение домов по проспекту 60-летия Октября. Было принято решение о разовой помощи из федерального бюджета на 97% софинансирование этих расходов, сумма составит 581 млн рублей. Хабаровский край добавит 3% — это почти 18 млн рублей, сообщил советник губернатора по ЖКХ Сергей Федоров.
Ранее в 2021—2022 годах Хабаровский край уже получал разовую финансовую помощь на переселение из резервного фонда Правительства РФ в размере около 600 млн рублей. Средства позволили расселить более 7 тыс. м², 148 помещений и 360 человек в 36 домах. В настоящий момент идет переселение еще 125 человек из 37 помещений, включенных в действующую программу.