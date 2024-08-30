40 млрд для 16 тысяч жителей Хабаровска и края, которые ждут переселения

«Число многоквартирных домов, ставших аварийными по физическому состоянию после 1 января 2017 года и занесенных в АИС “ФРТ”, составляет 988. Общая площадь аварийного жилья — более 280 тысяч кв. м, в которых проживают 16 431 человек. Расчет стоимости жилья произведен по средней цене одного квадратного метра за III квартал 2024 года, установленной приказом Минстроя России. Для Хабаровского края эта цена — около 144 000 рублей», — сообщили в министерстве.