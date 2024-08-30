Хабаровский край на ВЭФ-2024 продемонстрирует инновации и проекты

«Улица Дальнего Востока» славится уникальными экспозициями, представляющими экономический, культурный и туристический потенциал регионов. В этом году выставка снова станет одной из самых значимых частей форума. Хабаровский край представит прорывные проекты, демонстрирующие его лидерство в технологическом развитии. В экспозиции будут показаны достижения малых технологических компаний, играющих ключевую роль в экономике региона, включая реверс-инжиниринг и высокоточную механообработку.