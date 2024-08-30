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Хабаровский край на ВЭФ-2024 продемонстрирует инновации и проекты

Во Владивостоке начинается IX Восточный экономический форум: Хабаровский край презентует технологические и инвестиционные достижения.

Источник: Правительство Хабаровского края

С 3 сентября во Владивостоке будет проходить IX Восточный экономический форум, который вновь станет площадкой для обсуждения будущего Дальнего Востока России. Главная тема форума этого года — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Участники сосредоточатся на развитии внутренних кооперационных цепочек, привлечении инвестиций и усилении технологической независимости страны, сообщает пресс-служба правительства края.

Форум состоит из четырех ключевых тематических блоков, охватывающих важные направления развития региона. Особое внимание уделяется созданию новых транспортно-логистических маршрутов, международному сотрудничеству, улучшению качества жизни и укреплению технологического лидерства. Хабаровский край представит достижения в технологическом развитии, активно участвуя в форуме.

Основное событие первого дня форума — открытие выставки «Улица Дальнего Востока», которая ежегодно привлекает множество гостей. Выставка организована под патронатом Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства РФ и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, и Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента России.

«Улица Дальнего Востока» славится уникальными экспозициями, представляющими экономический, культурный и туристический потенциал регионов. В этом году выставка снова станет одной из самых значимых частей форума. Хабаровский край представит прорывные проекты, демонстрирующие его лидерство в технологическом развитии. В экспозиции будут показаны достижения малых технологических компаний, играющих ключевую роль в экономике региона, включая реверс-инжиниринг и высокоточную механообработку.

«Дмитрий Демешин, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, предложил важную инициативу — вовлечение малых технологических компаний в цепочки поставок для крупных промышленных предприятий. Этот подход получил высокую оценку и поддержку со стороны регионального бизнеса», — сообщил заместитель председателя правительства и министр экономического развития края Виктор Калашников.

Экспозиция Хабаровского края будет состоять из трех тематических блоков. Главный подиум объединит зоны, посвященные технологическому лидерству, прорывным проектам и авиационным достижениям. В зоне «Технологический прорыв» можно будет ознакомиться с работой ведущих предприятий, таких как Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю. А. Гагарина и Амурский судостроительный завод. В зоне «Прорывные проекты» интерактивная карта региона продемонстрирует масштабные инициативы, включающие строительство Тихоокеанской железной дороги и модернизацию Амурского гидрометаллургического комбината.

Зона «VR-Сухой» предоставит возможность виртуальной экскурсии по истребителям Су-57 и Су-75. В интерактивной зоне «Туризм» гости смогут насладиться панорамными видами региона и узнать о его достопримечательностях.

По инициативе Дмитрия Демешина, на форуме будет представлена продукция, созданная в Хабаровском крае, на выставке-продаже «Сделано в Хабаровском крае», где можно будет приобрести дизайнерскую одежду, сувениры, деликатесы и другие товары.

IX Восточный экономический форум станет важной вехой в развитии Дальнего Востока и предоставит участникам возможность обсудить будущее региона и создать новые возможности.

выставки и музеи