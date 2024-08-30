В Красноярском крае дольщики проблемного дома получают ключи от квартир

В Минусинске дольщики проблемного дома получают ключи от квартир. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Строительство дома по адресу: Кретова, 11Б началось в 2019 году. Более 70 человек вложили в стройку 130 миллионов рублей. «Торговая строительная компания» затягивала работы и не предоставляла покупателям информацию. Люди ожидали получить квартиры ещё в 2022 году.