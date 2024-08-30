В Челябинской области на 5 лет продлили срок действия льготных налоговых ставок

Как следует из пояснительной записки, в 2025—2029 годах для применяющих УСН организаций и индивидуальных предпринимателей сохранятся ставки 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если налогом облагаются доходы за вычетом расходов.
Установленная в 2022 году льгота распространяется на компании, работающие по 10 видам экономической деятельности, которые правительство Челябинской области считает приоритетными и социально значимыми. Это обрабатывающие производства, научные исследования и разработки, телекоммуникации, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, культура, искусство и развлечения, спорт, а также деятельность по зарядке электромобилей.
«Принятие закона, естественно, повлечет за собой выпадающие доходы в размере примерно 11 млрд рублей до 2029 года. Но напомню, что это те деньги, которые мы сохраняем в экономическом обороте предпринимателей», прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.
По ее данным министра, в 2022 году льготой воспользовались 905 предприятий, в 2023 году — 1113 организаций.
По словам председателя Законодательного Собрания области Олега Гербера, введение данной налоговой льготы позволит предприятиям малого и среднего бизнеса минимизировать налоговую нагрузку и инвестировать дополнительные средства в новые производства. «Льгота продляется до 2029 года включительно для предприятий, которые реализуют свою деятельность в приоритетных и социально значимых для региона сферах экономической деятельности. Безусловно, принятие данного закона на период продления льготы предполагает выпадающие доходы бюджета. Но это те средства, которые сохраняются в экономическом обороте предпринимателей и позволяют им инвестировать в свое развитие», — прокомментировал он.
С инициативой продлить срок действия льготных налоговых ставок для малого и среднего бизнеса выступал губернатор Алексей Текслер, обращаясь к Законодательному Собранию.