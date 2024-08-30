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В Челябинской области на 5 лет продлили срок действия льготных налоговых ставок

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области продлили действие льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 2029 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из пояснительной записки, в 2025—2029 годах для применяющих УСН организаций и индивидуальных предпринимателей сохранятся ставки 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если налогом облагаются доходы за вычетом расходов.

Установленная в 2022 году льгота распространяется на компании, работающие по 10 видам экономической деятельности, которые правительство Челябинской области считает приоритетными и социально значимыми. Это обрабатывающие производства, научные исследования и разработки, телекоммуникации, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, культура, искусство и развлечения, спорт, а также деятельность по зарядке электромобилей.

«Принятие закона, естественно, повлечет за собой выпадающие доходы в размере примерно 11 млрд рублей до 2029 года. Но напомню, что это те деньги, которые мы сохраняем в экономическом обороте предпринимателей», прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее данным министра, в 2022 году льготой воспользовались 905 предприятий, в 2023 году — 1113 организаций.

По словам председателя Законодательного Собрания области Олега Гербера, введение данной налоговой льготы позволит предприятиям малого и среднего бизнеса минимизировать налоговую нагрузку и инвестировать дополнительные средства в новые производства. «Льгота продляется до 2029 года включительно для предприятий, которые реализуют свою деятельность в приоритетных и социально значимых для региона сферах экономической деятельности. Безусловно, принятие данного закона на период продления льготы предполагает выпадающие доходы бюджета. Но это те средства, которые сохраняются в экономическом обороте предпринимателей и позволяют им инвестировать в свое развитие», — прокомментировал он.

С инициативой продлить срок действия льготных налоговых ставок для малого и среднего бизнеса выступал губернатор Алексей Текслер, обращаясь к Законодательному Собранию.

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