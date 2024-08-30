В Челябинской области на 5 лет продлили срок действия льготных налоговых ставок

По словам председателя Законодательного Собрания области Олега Гербера, введение данной налоговой льготы позволит предприятиям малого и среднего бизнеса минимизировать налоговую нагрузку и инвестировать дополнительные средства в новые производства. «Льгота продляется до 2029 года включительно для предприятий, которые реализуют свою деятельность в приоритетных и социально значимых для региона сферах экономической деятельности. Безусловно, принятие данного закона на период продления льготы предполагает выпадающие доходы бюджета. Но это те средства, которые сохраняются в экономическом обороте предпринимателей и позволяют им инвестировать в свое развитие», — прокомментировал он.