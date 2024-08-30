Омичей уже 7 лет не могут переселить из разрушающегося дома

К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную обратилась местная жительница по вопросу нарушения её жилищных прав. Омичка — собственник комнаты в многоквартирном доме по улице 4-й Транспортной. В 2017 году здание было признано аварийным из-за высокого процента износа, разрушения стен, отсутствия коммуникаций.
До настоящего времени новое жильё собственникам не предоставили. Несмотря на вынесенное в апреле этого года решение суда и полное разрушение жилья женщины, содействие ей не оказано.
В СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал принять меры к завершению дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее портал Om1.ru писал о первых заморозках в Омской области. По прогнозам синоптиков, с каждым днём в регионе температура воздуха будет понижаться.