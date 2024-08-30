Омичей уже 7 лет не могут переселить из разрушающегося дома

В СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал принять меры к завершению дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.