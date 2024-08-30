Башкирия получит дополнительное финансирование на сумму около 137 млн рублей.

Башкирия получит дополнительное финансирование на сумму около 117 млн рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.
Как следует из документа, 87,8 млн рублей будет направлено в региональный бюджет в рамках распределения субсидий на организацию профобучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК, а также граждан, обратившихся в службы занятости населения в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятием ОПК на 2024 год.
25,5 млн рублей будет выделено на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации общественных работ. Еще 24 млн рублей поступят на счета субъекта на организацию временного трудоустройства на 2024 год.