Башкирия получит дополнительное финансирование на сумму около 137 млн рублей.

Как следует из документа, 87,8 млн рублей будет направлено в региональный бюджет в рамках распределения субсидий на организацию профобучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК, а также граждан, обратившихся в службы занятости населения в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятием ОПК на 2024 год.