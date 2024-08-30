В Башкирии изменились условия назначения детских пособий. С 1 сентября в республике меняются условия предоставления пособий на детей из малоимущих семей.
Как сообщили в Республиканском центре социальной поддержки населения, изменения коснутся предоставления республиканского ежемесячного пособия на ребенка для малоимущих семей. В частности будут введены ограничения для получателей. В соответствии с изменениями в законе «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ» пособие не будет назначаться и выплачиваться:
родителям, которые получают на ребенка ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (за исключением отнесения такого родителя к многодетной семье, проживающей в сельской местности);
многодетной семье, проживающей в городской местности (за исключением многодетной семьи, проживающей в городском округе город Агидель либо ЗАТО Межгорье);
опекуну (попечителю), получающему в установленном законодательством порядке денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой.
Речь идет о республиканском ежемесячном пособии на ребенка для малоимущих семей в размере от 233,55 рублей. При этом право на получение этого пособия, назначенного до 1 сентября 2024 года, сохраняется до окончания периода, на который пособие было назначено.
Отметим, что у этих семей сохраняется право на получение других мер господдержки: денежная компенсация за приобретенную школьную форму, бесплатное питание и приобретение набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам.
Также для школьников из многодетных семей, проживающих в городах (за исключением городов Агидель и Межгорье), вводится бесплатный проезд на городском транспорте.