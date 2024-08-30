В Башкирии изменились условия назначения детских пособий

Как сообщили в Республиканском центре социальной поддержки населения, изменения коснутся предоставления республиканского ежемесячного пособия на ребенка для малоимущих семей. В частности будут введены ограничения для получателей. В соответствии с изменениями в законе «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ» пособие не будет назначаться и выплачиваться: