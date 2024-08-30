Глава «САХ» Новосибирска вышел из списка учредителей других организаций

Директор МУП «САХ» Новосибирска Александр Южаков больше не является учредителем коммерческих организаций. Ранее прокуратура требовала городские власти расторгнуть с ним контракт из-за нарушения законодательства.
Об этом рассказал «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные мэрии Новосибирска.
Требование прокуратуры было обусловлено тем, что в момент назначения Южакова на должность главы «САХ» он был директором 4- х и учредителем 5 коммерческих организаций. По данным портала, речь об ООО «Запсибзолото», «111РУС», «101РУС».
«РБК Новосибирск» со ссылкой на информацию от мэрии написал, что мужчину назначили так, как существовала «необходимость оперативного замещения и недопущения возникновения экологической катастрофы в летний период».
Также отмечается — Александр Южаков принял все меры по исполнению требований закона. При этом, как пишет портал, мужчина остаётся в кресле директора ООО «111РУ».