Суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты»

Экс-директор предприятия Алексей Высоков, а также главбух Елена Гришина и бывший акционер предприятия Игорь Морозов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. То же самое инкриминируется и военпреду из Минобороны Алексею Пальмову.