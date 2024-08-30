Суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты»

Как вчера сообщил «Ъ-Прикамье», на следующей неделе Таганский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело в отношении экс-руководителей пермского завода «Телта».
Экс-директор предприятия Алексей Высоков, а также главбух Елена Гришина и бывший акционер предприятия Игорь Морозов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. То же самое инкриминируется и военпреду из Минобороны Алексею Пальмову.
Как считает следствие, они причастны к хищению средств при исполнении гособоронзаказа на поставку телефонных аппаратов. Ранее фигуранты дела написали явки с повинной о даче взяток замначальника Генштаба Вадиму Шамарину.