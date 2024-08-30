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Суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты»

Хамовнический суд Москвы арестовал акции пермского телефонного завода «Телта», принадлежавшие бывшему акционеру предприятия Игорю Морозову. Стоимость арестованных ценных бумаг составляет 170 млн руб. Об этом сообщило РИА «Новости». Арест наложен и на другое имущество господина Морозова.

Источник: Коммерсантъ

Как вчера сообщил «Ъ-Прикамье», на следующей неделе Таганский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело в отношении экс-руководителей пермского завода «Телта».

Экс-директор предприятия Алексей Высоков, а также главбух Елена Гришина и бывший акционер предприятия Игорь Морозов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. То же самое инкриминируется и военпреду из Минобороны Алексею Пальмову.

Как считает следствие, они причастны к хищению средств при исполнении гособоронзаказа на поставку телефонных аппаратов. Ранее фигуранты дела написали явки с повинной о даче взяток замначальника Генштаба Вадиму Шамарину.