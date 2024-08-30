Хабаровский край сделал значительный шаг вперёд на пути к улучшению качества жизни своих жителей. Важную роль в этом сыграл врио губернатора Дмитрий Демешин, который сумел привлечь 700 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству городов и районов края. Эти средства позволят воплотить в жизнь идеи, поддержанные самими жителями, что свидетельствует о глубоком понимании Демешиным потребностей людей и о его успешных усилиях по перестройке ранее инертной системы управления.