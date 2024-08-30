Хабаровский край сделал значительный шаг вперёд на пути к улучшению качества жизни своих жителей. Важную роль в этом сыграл врио губернатора Дмитрий Демешин, который сумел привлечь 700 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству городов и районов края. Эти средства позволят воплотить в жизнь идеи, поддержанные самими жителями, что свидетельствует о глубоком понимании Демешиным потребностей людей и о его успешных усилиях по перестройке ранее инертной системы управления.
Особенно примечательно, что эти проекты, одержавшие победу в третьем конкурсе лучших инициатив по созданию комфортной городской среды в муниципалитетах Дальнего Востока, были поддержаны на федеральном уровне благодаря выстроенным Демешиным эффективным коммуникациям. Ему удаётся успешно привлекать средства из федерального бюджета на реализацию задач, имеющих первостепенное значение для жителей Хабаровского края.
На полученные средства будут реализованы пять масштабных проектов, которые преобразят не только внешний облик городов, но и создадут уютные и современные общественные пространства:
- Сквер «Молодёжный» в Амурске — 150 миллионов рублей будут вложены в создание зоны отдыха для молодёжи и всех жителей города, с современными зонами для прогулок и отдыха.
- Благоустройство склона городской набережной на ул. Невельского в Николаевске-на-Амуре — 150 миллионов рублей пойдут на обновление набережной, которая станет не только красивым местом для прогулок, но и символом возрождения города.
- Площадь Мира в Ванино — ещё 150 миллионов рублей будут инвестированы в создание многофункциональной площади, где будут проводиться городские мероприятия и праздники.
- Сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне — на благоустройство этого исторически значимого места выделено 150 миллионов рублей, которые позволят превратить его в современный центр притяжения для жителей и туристов.
- Площадь 30-летия Победы в Вяземском — 100 миллионов рублей направлены на реконструкцию площади, которая станет символом памяти и гордости за подвиг нашего народа.
Эти проекты являются лишь частью масштабного плана по благоустройству края, который уже активно реализуется. Более миллиарда рублей, полученных ранее из государственного бюджета, уже вкладываются в благоустройство ряда населённых пунктов, включая сёла Тополево, Амурск, Бикин, посёлок Заветы Ильича, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын. Завершение этих работ планируется к концу ноября этого года.
На 2024 год запланирована реализация дополнительных проектов в Корфовском, Солнечном, р.п. Хор, Новом Ургале и Ванино. Это подтверждает, что участие в федеральных программах, подкреплённое поддержкой жителей и усилиями региональных властей, действительно даёт отличные возможности для развития Хабаровского края.
Дмитрий Демешин продолжает активно привлекать федеральные средства для решения задач, важных для жителей края. Благодаря его усилиям и эффективным коммуникациям на федеральном уровне, Хабаровский край становится всё более современным и комфортным местом для жизни, создавая уютные условия для нынешнего и будущих поколений.