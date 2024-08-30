Газ для Китая пойдет через Приморье в январе 2027 года

«Газпром» уже ведёт строительство «дальневосточного маршрута» через Приморье в Китай. Планируется, что «голубое топливо» пойдёт по новому газопроводу в конце января 2027 года. Трансграничный участок газопровода будет проложен через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь (КНР), сообщает ИА PrimaMedia.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщил, что за восемь месяцев 2024 года поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» выросли на 37% к аналогичному периоду прошлого года.
«Наши ключевые партнеры — это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. <…> А в следующем, 2025 году мы выведем газопровод “Сила Сибири” на проектную мощность, на нашу контрактную полку — 38 млрд куб. м газа.
Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по «дальневосточному» маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику", — сказал Алексей Миллер.
Поставки российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре 2022 года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
Подписанный в феврале 2022 года «Газпромом» контракт по «дальневосточному маршруту» предусматривает поставку в Китай до 10 млрд кубометров в год в течение 25 лет (как минимум). Правительства двух стран ранее подписали межправительственное соглашение, которое регулирует строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.
В том числе требуется построить отвод протяженностью около 25 километров от уже действующей магистрали «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», которая проходит вдоль китайской границы. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установке подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.
Трансграничный участок газопровода начинается на газоизмерительной станции на российском берегу и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР.
«Мы активно работаем по Восточной газовой программе. В 2024 году мы начали строительство газопровода “Белогорск — Хабаровск”. Этот газопровод соединит “Силу Сибири” с газопроводом “Сахалин — Хабаровск — Владивосток”. Газопровод “Белогорск — Хабаровск” — это только первый этап соединения газотранспортной системы на Западе России с газотранспортной системой на Востоке России», — сказал Алексей Миллер.
«Газпром» уже запустил в эксплуатацию четвертую по счету производственную линию Амурского газоперерабатывающего завода, который станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В его составе будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири».