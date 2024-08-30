Газ для Китая пойдет через Приморье в январе 2027 года

«Газпром» уже запустил в эксплуатацию четвертую по счету производственную линию Амурского газоперерабатывающего завода, который станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В его составе будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири».