Стало известно, как изменились зарплаты в 2024 году у воронежцев, пишет Воронежстат.
В июне 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 63 878 рублей 50 копеек. Если сравнивать период с января по июнь с показателями прошлого года, то можно сделать вывод, что рост составил 17,2%.
Средний размер получки за первое полугодие 2024 года составил 59 757 рублей 40 копеек. При этом реальный размер заработной платы с учётом индекса потребительских цен за тот же период увеличился на 9%, а по сравнению с июнем 2023 года — на 4,2%.