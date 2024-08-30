Доходная часть городского бюджета выросла в Иркутске

В его рамках был уточнен бюджет столицы Прибайкалья на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее решение приняли депутаты.
«Согласно представленному проекту, в 2024 году предусмотрен рост доходов на 1 млрд 298 млн рублей. Он обусловлен увеличением прогноза поступлений собственных доходов и объема межбюджетных трансфертов Иркутску», — подчеркнула председатель комитета по бюджетной политике и финансам мэрии Альфия Валиулина.
Она также добавила, что расходная часть городского бюджета в 2024 году выросла на 1 млрд 438 млн рублей в связи с необходимостью направить ресурсы на статьи расходов, финансирование которых ранее предусмотрели не в полном объеме, а также в связи с удорожанием стоимости материалов, работ и услуг.
«Хочется отметить увеличение доходов. Существенную их часть — более 200 млн рублей — направим дополнительно на социальную сферу: содержание, ремонт и оснащение муниципальных учреждений, а также на оплату труда работников сферы культуры и дополнительного образования детей. Более 500 млн рублей предусмотрено на строительство школ на Ярославского, Мелентьева, в микрорайоне Союз, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Дополнительные средства позволят реализовать задачи, установленные указами президента России, а также нашими жителями», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
«Это последняя корректировка бюджета за деятельность седьмого созыва Думы Иркутска. Средства будут направлены на социальную сферу и городское обустройство. А с осени принимать главный финансовый документ на следующий год будет уже обновленный состав депутатского корпуса», — резюмировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с учетом основных изменений доходы Иркутска в 2024 году составят 39 млрд 581 млн рублей, расходы — 42 млрд 120 млн рублей.