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Доходная часть городского бюджета выросла в Иркутске

В областном центре состоялось 67-е внеочередное заседание городской Думы.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В его рамках был уточнен бюджет столицы Прибайкалья на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее решение приняли депутаты.

«Согласно представленному проекту, в 2024 году предусмотрен рост доходов на 1 млрд 298 млн рублей. Он обусловлен увеличением прогноза поступлений собственных доходов и объема межбюджетных трансфертов Иркутску», — подчеркнула председатель комитета по бюджетной политике и финансам мэрии Альфия Валиулина.

Она также добавила, что расходная часть городского бюджета в 2024 году выросла на 1 млрд 438 млн рублей в связи с необходимостью направить ресурсы на статьи расходов, финансирование которых ранее предусмотрели не в полном объеме, а также в связи с удорожанием стоимости материалов, работ и услуг.

«Хочется отметить увеличение доходов. Существенную их часть — более 200 млн рублей — направим дополнительно на социальную сферу: содержание, ремонт и оснащение муниципальных учреждений, а также на оплату труда работников сферы культуры и дополнительного образования детей. Более 500 млн рублей предусмотрено на строительство школ на Ярославского, Мелентьева, в микрорайоне Союз, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Дополнительные средства позволят реализовать задачи, установленные указами президента России, а также нашими жителями», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В сфере городского хозяйства расходы увеличены почти на 600 млн рублей, которые потратят на организацию регулярных перевозок пассажиров, содержание автомобильных дорог, объектов внешнего благоустройства и линий наружного освещения, а также оплату за потребленную ими электроэнергию, обрезку деревьев. Кроме того, часть средств пойдет на отлов и содержание бездомных собак.

«Это последняя корректировка бюджета за деятельность седьмого созыва Думы Иркутска. Средства будут направлены на социальную сферу и городское обустройство. А с осени принимать главный финансовый документ на следующий год будет уже обновленный состав депутатского корпуса», — резюмировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с учетом основных изменений доходы Иркутска в 2024 году составят 39 млрд 581 млн рублей, расходы — 42 млрд 120 млн рублей.

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