Доходная часть городского бюджета выросла в Иркутске

«Хочется отметить увеличение доходов. Существенную их часть — более 200 млн рублей — направим дополнительно на социальную сферу: содержание, ремонт и оснащение муниципальных учреждений, а также на оплату труда работников сферы культуры и дополнительного образования детей. Более 500 млн рублей предусмотрено на строительство школ на Ярославского, Мелентьева, в микрорайоне Союз, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Дополнительные средства позволят реализовать задачи, установленные указами президента России, а также нашими жителями», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.