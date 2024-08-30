ОАК взыскивает с «Пермских моторов» более 45 млн рублей

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А для самолетов Ил-76/Ил-78, Ту-214 и Ил-96. Сейчас завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, которым планируется оснащать импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Все эти воздушные суда производятся на предприятиях ОАК.