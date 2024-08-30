«Газета.Ru» назвала шесть нововведений для водителей с 1 сентября

Кроме того, с осени комплексы фотовидеофиксации, следящие за скоростью, перестанут ставить близко друг к другу: расстояние между ними должно составлять минимум 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. Благодаря этому водители перестанут получать по несколько штрафов фактически за одно нарушение ПДД. Также зона контроля скорости должна начинаться в 150−300 м после предупреждающего знака в зависимости от места установки устройств.