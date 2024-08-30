«Газета.Ru» назвала шесть нововведений для водителей с 1 сентября

В сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. К примеру, автомобилистов станут строже наказывать за проезд «зайцем» по платным трассам, также им придется обновить состав аптечки. При этом у россиян появится больше шансов оспорить штрафы с дорожных камер. О том, что ждет водителей этой осенью, — в материале «Газеты.Ru».
Камеры проредят.
С 1 сентября вступят в силу более строгие правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Это приведет к отключению значительного числа несертифицированных устройств по всей стране, предупреждал «Коммерсантъ». Нарушение правил установки дорожных камер также может стать поводом для отмены штрафа по жалобе водителя.
Согласно двум постановлениям правительства (№ 754 и № 752), с осени вводится конкретный перечень мест, где можно ставить дорожные камеры. Среди них аварийно-опасные участки дорог, перекрестки, пешеходные переходы. Производители телематических приборов и операторы сбора информации опасаются, что из-за короткого перечня мест установки.
до 70% комплексов фото- и видеофиксации на дорогах просто перестанут работать.
Об этом же высказался глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
"Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. Я уверен, что.
мы еще не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают,
но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо, где совершаются ДТП", — заявил он.
Кроме того, с осени комплексы фотовидеофиксации, следящие за скоростью, перестанут ставить близко друг к другу: расстояние между ними должно составлять минимум 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. Благодаря этому водители перестанут получать по несколько штрафов фактически за одно нарушение ПДД. Также зона контроля скорости должна начинаться в 150−300 м после предупреждающего знака в зависимости от места установки устройств.
В новых правилах уточняется, что конструкции, на которых крепятся камеры, не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры водителям.
Еще одно важное нововведение — запрет заниматься обработкой данных с видеокамер властям регионов. Теперь нарушения будут поступать напрямую в МВД. Предполагается, что таким образом должна быть решена проблема, когда регионы устанавливали камеры для пополнения своего бюджета.
Новый состав аптечки.
Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. С осени в ней должны лежать медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь,
спасательное одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров,
пара ножниц для перевязки и хирургические ножницы.
При этом адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что за нарушение состава аптечки водителя к административной ответственности привлечь нельзя, поскольку ее состав был исключен из списка неисправностей машины еще в прошлом году.
«Зайцев» накажут.
В Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз вырастут штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Дело в том, что с 1 сентября регионы в России получат полномочия устанавливать собственные санкции для нарушителей.
Так, в столице намерены повысить максимальный штраф для «зайцев» на грузовиках и автобусах, которые решили проехаться по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона. Физлицам за нарушение придется заплатить 5 тыс. рублей, а юрлицам — 15 тыс. рублей.
Для водителей легковушек штрафы более гуманные: 3 тыс. (физлица) и 10 тыс. (юрлица) рублей. В Санкт-Петербурге санкции за бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру составят 3 тыс. и 30 тыс. рублей для физлиц и юрлиц соответственно.
Прежние штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5−5 тыс. рублей будут закреплены только за федеральными трассами (ЦКАД, М-12, М-11 и М-4). Министерство транспорта РФ пообещало, что вводимые регионами штрафы не превысят действующих норм в рамках федерального законодательства.
Скидка на штраф.
Несмотря на ужесточение наказания для «зайцев», с 1 сентября также будет введена скидка на штраф за неоплату проезда по платной дороге.
Она составит 50%,
если водитель погасит задолженность в течение льготного периода в 20 дней. Скидка распространяется на штраф за нарушение, совершенное на региональных, межмуниципальных и местных дорогах с режимом платного проезда. Федеральных дорог нововведение не касается.
Требования для таксистов.
В июне 2023 года Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Закон вступит в силу 1 сентября. После нововведения у таксистов будет еще 60 дней, чтобы приобрести полис.
Для покупки ОСГОП таксистам нужно иметь разрешение на работу. Кроме того, придется перекрасить автомобиль в установленные в регионе цвета такси и завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах.
В письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину сообщалось, что.
большинство российских таксистов (75%) не оформили необходимые документы для работы с сентября.
Без них они будут считаться нелегалами. В связи с этим правительство попросили отложить введение новых мер. В Минфине идею не поддержали.
Инвалидов запретят высаживать.
С сентября инвалидов первой группы, которые находятся без сопровождения, будет запрещено высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд.
Прежде подобные ограничения существовали только для лиц младше 16 лет. За нарушение штраф для водителей составит 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.