Празднование 450-летия Уфы подорожало на 11,8 млн рублей

Обеспечение выступлений приглашенных артистов и коллективов на праздничных мероприятиях обойдется в 7,5 млн руб. Для этого заключены девять договоров. Так, в 2,7 млн руб. оценен райдер артиста, чье имя в сведениях о договоре не указывается. В другом договоре, на 2,2 млн руб., говорится об участии артиста на торжественном мероприятии. О ком именно идет речь также не сообщается. Райдер другого артиста вместе с его коллективом оценен в 1,3 млн руб.