Празднование 450-летия Уфы подорожало на 11,8 млн рублей

Обеспечение выступлений приглашенных артистов и коллективов на праздничных мероприятиях обойдется в 7,5 млн руб. Для этого заключены девять договоров. Так, в 2,7 млн руб. оценен райдер артиста, чье имя в сведениях о договоре не указывается. В другом договоре, на 2,2 млн руб., говорится об участии артиста на торжественном мероприятии. О ком именно идет речь также не сообщается. Райдер другого артиста вместе с его коллективом оценен в 1,3 млн руб.
За выступление Анвара Нургалиева муниципальное учреждение заплатит 500 тыс. руб. Концертные номера Ришата Тухватуллина на фестивале «Уфа на все времена» обойдутся в 200 тыс. руб., программа Айдара Галимова на благотворительном концерте в знак поддержки участников СВО — в 250 тыс. руб. На выступления оркестра «Бишбармак», певцов Рустама Гиззатуллина и Дияны Ишниязовой выделено по 100 тыс. руб.
Еще десять договоров касаются фестиваля духовых оркестров «Уфа звучит», который пройдет 30 и 31 августа перед Русдрамтеатром. Их общая сумма — 4,1 млн руб. На поставку, монтаж и оформление модульных конструкций для площадки фестиваля заключены три договора на 1,4 млн руб. Столько же соглашений на 1,2 млн руб. должны обеспечить поставку звукового и светового оборудования, а также светодиодных экранов. Организаторские услуги оценены в 790 тыс. руб., создание видеоконтента с правом использования — в 298 тыс. руб., видеотрансляция мероприятия — в 292 тыс. руб. Еще 158,3 тыс. руб. будут использованы для питания участников.
Ко всему прочему, Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий заказал за 220 тыс. руб. организацию концертной программы одного из мероприятий.