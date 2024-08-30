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«Аэроэкспресс» в некоторые дни сентября изменит график поздних рейсов в Шереметьево

Добраться в аэропорт также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».

Источник: AP 2023

Поезда «Аэроэкспресса» в некоторые дни сентября скорректируют вечерний график в Шереметьево. Это связано с плановыми работами на железной дороге, сообщили в пресс-службе компании.

«Поздним вечером будет скорректировано расписание поездов аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево и обратно», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что добраться в аэропорт также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобус № 1195 курсирует до терминалов В и С каждые 8 минут, № 1195D — до терминала D каждые 15−20 минут.

Расписание можно уточнить на сайте компании.

Кроме того, расписание поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, МЦД-4 изменится с 30 августа по 1 сентября, что связано с работами по развитию инфраструктуры. Всего будет обновлено более 5 километров пути. Технологические окна назначены, когда пассажиропоток минимален. Движение поездов будет организовано по соседним путям.