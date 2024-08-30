В Перми суд обязал кафе демонтировать вывеску с бывшего кинотеатра

«В обоснование иска инспекция ссылается на то, что размещение вывески в виде наклейки на оконном проеме здания не может гарантировать сохранность соответствующего объекта культурного наследия и отсутствие ущерба для его композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасада», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.