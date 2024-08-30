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В Перми суд обязал кафе демонтировать вывеску с бывшего кинотеатра

На объекте культурного наследия регионального значения — здании кинотеатра «Триумф» на улице Ленина, 44 — располагалась вывеска кафе.

Источник: РИА "Новости"

Суд обязал кафе демонтировать вывеску, а также привести в должный вид и облагородить прилегающую к зданию бывшего кинотеатра территорию.

Иск к арендаторам здания был предъявлен представителями Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

«В обоснование иска инспекция ссылается на то, что размещение вывески в виде наклейки на оконном проеме здания не может гарантировать сохранность соответствующего объекта культурного наследия и отсутствие ущерба для его композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасада», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Выполнить решение суда необходимо было в течение трех дней, в противном случае с кафе взыскивалась неустойка. Судебные приставы уведомили об этом ответчика. Чтобы избежать дополнительных финансовых трат, кафе своевременно выполнило свои обязательства.