В Перми суд обязал кафе демонтировать вывеску с бывшего кинотеатра

Суд обязал кафе демонтировать вывеску, а также привести в должный вид и облагородить прилегающую к зданию бывшего кинотеатра территорию.
Иск к арендаторам здания был предъявлен представителями Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
«В обоснование иска инспекция ссылается на то, что размещение вывески в виде наклейки на оконном проеме здания не может гарантировать сохранность соответствующего объекта культурного наследия и отсутствие ущерба для его композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасада», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Выполнить решение суда необходимо было в течение трех дней, в противном случае с кафе взыскивалась неустойка. Судебные приставы уведомили об этом ответчика. Чтобы избежать дополнительных финансовых трат, кафе своевременно выполнило свои обязательства.