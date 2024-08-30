Китай купил 20 тонн красноярского молока

Китай закупил 20 тонн ультрапастеризованного молока комбината «Милко» АО «Эйч энд Эн». Молоко и другие молочные продукты на комбинате производят из сырья хозяйств Курагинского, Абанского, Балахтинского и Канского районов.
Впервые 40 тонн молока в Китай поставили в 2021 году. Поставка была пробной, чтобы наметить дальнейшие перспективы.
— Отправлять продукцию в Китай планируем регулярно. Правда, объём поставок пока сложно прогнозировать. Работаем и над расширением линейки экспортируемых товаров. У нас есть реальный шанс нарастить на рынке КНР своё присутствие, — рассказал Владимир Рапота, руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Форс», являющаяся официальным экспортёром красноярского комбината.
Всего с начала 2024 года из Красноярского края за рубеж отправили 1 903 тонны молочной продукции. Это практически на 540 тонн больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.
По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Васильева, открытие и расширение экспортных направлений, увеличение объёма поставок продукции АПК — это общероссийская задача, обозначенная президентом России в Указе о национальных целях развития.
Также по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» реализуется программа «Экспорт продукции АПК Красноярского края», задача которой — наращивание объёма производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
— Будем продолжать работу по созданию новых перерабатывающих предприятий, реконструкции и модернизации тех, что есть. В частности, мощностей по переработке рапса, молока, зерна. В результате регион достигнет целей, поставленных президентом, а предприятия повысят эффективность производства, — отметил Илья Васильев.