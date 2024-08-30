Прожиточный минимум увеличат в Воронежской области

Стало известно, что в 2025 году величина прожиточного минимума в регионе составит 15 605 рублей в среднем на душу населения. Соответствующий проект постановления опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 29 августа.
Прожиточный минимум увеличится на 2161 рубль по сравнению с 2023 годом. Он установлен для разных категорий населения. Для детей — 15 137 рублей, для пенсионеров — 13 420 рублей, для трудоспособного населения — 17 009 рублей.
Напомним, что в 2024 году прожиточный минимум был установлен в следующих параметрах: для трудоспособного населения — 14 465 рублей, для пенсионеров — 11 745 рублей, а для детей — 12 873 рубля.