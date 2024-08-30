В Ленинградской области 900 обманутых дольщиков получат жилье

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков получил разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК «Десяткино 2.0». Осенью ключи от квартир получат почти 900 дольщиков, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Завершением строительства “Десяткино 2.0” занимался Фонд защиты граждан-участников долевого строительства Ленинградской области. Генподрядчик вышел на объект на этапе голого монолита, достроил дом и подключил его ко всем инженерным сетям. Передача квартир участникам долевого строительства планируется осенью. Дефекты, выявленные в рамках приемки, будут устранены в течение 60 дней».
Первым застройщиком «Десяткино 2.0» выступала компания «Норманн». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО «Норманн» банкротом в 2019 году. Компания строила в Ленобласти ряд жилых комплексов, в том числе намеревалась реализовать крупный проект «Десяткино 2.0» в Мурино, однако сроки строительства были сорваны, 1,6 тыс. дольщиков не получили свои квартиры.
Правительство Ленинградской области привлекло федеральное финансирование на достройку дома от Фонда развития территорий.
«Поздравляю дольщиков “Десяткино 2.0” и жителей западной части Мурино, которая практически избавлена от проблемных объектов. Вместе с тем, активно развиваем дорожную инфраструктуру, готовим к вводу в эксплуатацию новую поликлинику по соседству с домом, строим детские сады и школы. Уверен, что 880 новых семей, которые переедут в Мурино, в итоге останутся довольны своим выбором», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского.