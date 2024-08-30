В Ленинградской области 900 обманутых дольщиков получат жилье

«Поздравляю дольщиков “Десяткино 2.0” и жителей западной части Мурино, которая практически избавлена от проблемных объектов. Вместе с тем, активно развиваем дорожную инфраструктуру, готовим к вводу в эксплуатацию новую поликлинику по соседству с домом, строим детские сады и школы. Уверен, что 880 новых семей, которые переедут в Мурино, в итоге останутся довольны своим выбором», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского.