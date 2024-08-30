Цены на базовые овощи в Краснодаре пошли на снижение

В частности, с 20 по 26 августа картофель в Краснодарском крае подешевел на 2,85%. В столице Кубани средняя цена за килограмм картофеля составила 58 рублей, в Армавире — 56 рублей. Самая высокая стоимость этого продукта зафиксирована в Новороссийске, где цена достигает 66 рублей за килограмм.



Также на 3% снизилась цена на морковь. В Краснодаре килограмм этого овоща можно приобрести примерно за 59 рублей, тогда как в Сочи она стоит 55 рублей, а в Новороссийске — 58 рублей.



Легкое снижение, чуть более 1%, наблюдается и на репчатый лук. В Краснодаре его стоимость составляет около 49 рублей за килограмм, такая же цена установилась в Сочи и Новороссийске.



Что же касается стоимости белокочанной капусты, то она остается на прежнем уровне, без изменений.



Между тем, появились изменения цен на фрукты. Так, яблоки за прошедшую неделю подешевели на 2,42%, и сейчас за килограмм в Краснодаре придется отдать в среднем 142 рубля.