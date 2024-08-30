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В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации

САМАРА, 30 авг — РИА Новости. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области.

Источник: © РИА Новости

«Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы», — сказал Алиханов.

Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия «ОДК-Кузнецов» — новые или глубоко модернизированные. При этом Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и достойную загрузку мощностей предприятий.

«Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно».

отметил Алиханов

Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда.

«На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда — ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны», — добавил Алиханов.