Вкладно живется: Ставки по депозитам вновь приблизились к ключевой

В конце августа повысил ставки и МКБ. «Максимальная доходность теперь составляет 19% годовых при оформлении вклада на 12 месяцев как в офисе, так и онлайн», — отмечают там. Есть ставки и в 21%, которые доступны при определенных тратах каждый месяц. Открыть такой вклад можно на три года. То есть заметно смещение фокуса банков к более длинным срокам: наибольшие ставки они стараются теперь предложить на год и больше.