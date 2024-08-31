Белки из воздуха: Какая еда ждет человечество в ближайшем будущем

Согласно отчету MarketsandMarkets, рынок 3D-печати продуктов питания в мире к 2030 году может достичь 1,2 млрд долларов, продолжает эксперт. Основные драйверы роста — быстрое создание прототипов и возможность персонализации. Технология работы пищевых принтеров достаточно проста: вязкий материал экструдируется или, проще говоря, выдавливается, через форму печатающей головки слоями, «выстраивая» блюдо. В качестве основы подходит все, что имеет пастообразное или полужидкое состояние: протёртые овощи, фрукты, сыры, жидкое тесто, шоколад и многое другое. В специальные капсулы закладывают готовые ингредиенты и экструдеры создают трёхмерную модель блюда. Уже сейчас 3D-принтеры могут печатать шоколад, печенье, пасту, пиццу и другие продукты. Технология позволяет создавать необычные формы, сложные узоры и структуры, невозможные при традиционном производстве, применяется для создания специализированного медицинского питания, питания с конкретной энергетической ценностью для военной отрасли, космонавтики и других индустрий.