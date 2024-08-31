Белки из воздуха: Какая еда ждет человечество в ближайшем будущем

Уже в ближайшие 20 лет еда на планете кардинально изменится. Появятся «белки из воздуха», ингредиенты для печати персональной еды и адаптированные под запрос функциональные продукты. Идут разработки по получению кормового белка из метана, что позволит удешевить производство рыбы, мяса и птицы.
Об этих и других революционных технологиях в сфере питания рассказала «Российской газете» директор направления высокопроизводительного агро- и аквахозяйства Сколково Севиль Нарышкина.
«Также идут изыскания по глубокой переработке молока для получения натуральных полезных компонентов — белков, иммуноглобулинов, ферментов и аминокислот. Эти технологии станут основой для персональной печати еды. Кроме того, появятся новые сорта растений с заданными качествами, ориентированные на конечного потребителя, а также “активная упаковка”, продлевающая срок хранения продуктов», — рассказала она.
Согласно отчету MarketsandMarkets, рынок 3D-печати продуктов питания в мире к 2030 году может достичь 1,2 млрд долларов, продолжает эксперт. Основные драйверы роста — быстрое создание прототипов и возможность персонализации. Технология работы пищевых принтеров достаточно проста: вязкий материал экструдируется или, проще говоря, выдавливается, через форму печатающей головки слоями, «выстраивая» блюдо. В качестве основы подходит все, что имеет пастообразное или полужидкое состояние: протёртые овощи, фрукты, сыры, жидкое тесто, шоколад и многое другое. В специальные капсулы закладывают готовые ингредиенты и экструдеры создают трёхмерную модель блюда. Уже сейчас 3D-принтеры могут печатать шоколад, печенье, пасту, пиццу и другие продукты. Технология позволяет создавать необычные формы, сложные узоры и структуры, невозможные при традиционном производстве, применяется для создания специализированного медицинского питания, питания с конкретной энергетической ценностью для военной отрасли, космонавтики и других индустрий.
Нарышкина считает, что пищевые инновации будут развиваться по аналогии с другими привычными для нас продуктами.
«Когда-то белый хлеб, снеки и йогурты воспринимались как экзотика, а сейчас они стали неотъемлемой частью нашего рациона. То же самое произойдет и с новыми технологиями — производители будут ориентироваться как на целевые группы потребителей, так и на массовую аудиторию», — говорит она. Напитки с заменителем сахара и растительные аналоги соли постепенно войдут в нашу повседневную жизнь.
Одним из главных мифов, по мнению эксперта, является восприятие продуктов, полученных с помощью биотехнологий, как неестественных и вредных. Однако многие традиционные русские блюда, такие как квашеная капуста, кефир и хлеб на закваске, также являются результатом биотехнологических процессов.
«Для преодоления психологических барьеров потребителей нужно проводить гастрофестивали и туры, где можно познакомиться с историей и секретами исконно русской биотехнологической кухни», — полагает она.
Новые технологии сделают продукты питания более доступными. Глубокая переработка сырья и замкнутый производственный цикл позволят повысить рентабельность и расширить ассортимент конечных продуктов. Что касается разнообразия, то оно будет связано с появлением новых вкусов, текстур и форм-факторов. Также ожидается рост популярности более здоровых, в том числе функциональных и лечебных, а также готовых блюд в массовом сегменте, констатирует эксперт.