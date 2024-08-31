В шести районах Омской области ещё не начали убирать урожай

Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».
Ещё в десяти районах региона — ситуация напряжённая. Техника не может выйти в поля, которые частично затоплены.
Глава Минсельхоза Омской области прокомментировал сложившуюся ситуацию. Сегодня количество осадков в местами превышает двух и даже трёхмесячную норму. Сроки уборки сдвинуты. Так уборка не начата во всех пяти северных районах региона и в Колосовке.
В то же время урожайность в нынешнем году довольно высокая. Но запланированные 3 миллиона тонн зерна в Омской области смогут собрать, если позволит погода. Напомним, что в связи с обильными осадками в регионе ввели режим ЧС, это позволит аграриям подать заявления на выплату страховок.
Ранее мы сообщали о том, что в Омской области с 31 августа по 2 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков в приземном слое.