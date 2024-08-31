В шести районах Омской области ещё не начали убирать урожай

В то же время урожайность в нынешнем году довольно высокая. Но запланированные 3 миллиона тонн зерна в Омской области смогут собрать, если позволит погода. Напомним, что в связи с обильными осадками в регионе ввели режим ЧС, это позволит аграриям подать заявления на выплату страховок.