Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести районах Омской области ещё не начали убирать урожай

В шести районах Омской области ещё не приступили к уборке урожая из-за переувлажнения почвы и непогоды.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Ещё в десяти районах региона — ситуация напряжённая. Техника не может выйти в поля, которые частично затоплены.

Глава Минсельхоза Омской области прокомментировал сложившуюся ситуацию. Сегодня количество осадков в местами превышает двух и даже трёхмесячную норму. Сроки уборки сдвинуты. Так уборка не начата во всех пяти северных районах региона и в Колосовке.

В то же время урожайность в нынешнем году довольно высокая. Но запланированные 3 миллиона тонн зерна в Омской области смогут собрать, если позволит погода. Напомним, что в связи с обильными осадками в регионе ввели режим ЧС, это позволит аграриям подать заявления на выплату страховок.

Ранее мы сообщали о том, что в Омской области с 31 августа по 2 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков в приземном слое.

сельское хозяйство