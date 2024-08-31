Предложения по тарифам на воду Воронежской области отправлены в ФАС России

Предложения по согласованию роста тарифов на водоснабжение и водоотведение направлены в ФАС России, сообщают в правительстве Воронежской области.
Министерство тарифного регулирования Воронежской области направило в ФАС России принятые городской думой Воронежа предложения по росту тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года. Напомним, это повышение составляет 12% на водоснабжение и 20% — на водоотведение. Если повышение будет согласовано на федеральном уровне, тариф на водоснабжение вырастет на 3,77 ₽, а на водоотведение — на 6,3 ₽
Поскольку речь идет о превышении ранее установленного среднего уровня роста платы граждан, законодательство обязывает проводить многоступенчатое согласование, поясняют в правительстве. В последний раз превышение предельных индексов в Воронежской области согласовывалось на 2022 год. Тогда речь шла преимущественно о росте тарифов на тепловую энергию.
Повышение вызвано необходимостью выполнять долгосрочные инвестиционные программы, согласно которым за 2025−2028 годы будут выполнены мероприятия на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Они позволят повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения, снизить риски аварий на сетях и объектах. Так, в корректировку уже включили мероприятие по перебуриванию 100 скважин сразу на нескольких водоподъемных станциях. Эти мероприятия требуют больших вложений: перебуривание скважин на одной только ВПС-43 обошлось почти в 15 миллионов рублей. Кроме того, запланированы масштабные мероприятия по реконструкции левобережных очистных сооружений в продолжение уже начатых работ.
«К сожалению, износ коммунальных сетей по всей стране превышает 50%, — сообщила министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина. — И на федеральном уровне знают об этой проблеме, выделяя существенные суммы на модернизацию ЖКХ. Но, учитывая степень износа коммунальной инфраструктуры, необходимы постоянные поступления так называемой инвестиционной составляющей для реконструкции и модернизации сетей и оборудования».
Теперь федеральному ведомству предстоит решить, насколько экономически обоснованы заявленные затраты.