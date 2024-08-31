Предложения по тарифам на воду Воронежской области отправлены в ФАС России

Повышение вызвано необходимостью выполнять долгосрочные инвестиционные программы, согласно которым за 2025−2028 годы будут выполнены мероприятия на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Они позволят повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения, снизить риски аварий на сетях и объектах. Так, в корректировку уже включили мероприятие по перебуриванию 100 скважин сразу на нескольких водоподъемных станциях. Эти мероприятия требуют больших вложений: перебуривание скважин на одной только ВПС-43 обошлось почти в 15 миллионов рублей. Кроме того, запланированы масштабные мероприятия по реконструкции левобережных очистных сооружений в продолжение уже начатых работ.