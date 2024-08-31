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В Челябинске подрядчику выписали более чем миллионный штраф за разрушенные тротуары

Челябинская мэрия предъявила подрядчику штраф за срыв ремонта проспекта Победы. Жители жалуются, что дорожники срезали асфальт и не торопятся укладывать новый. Тротуары разрушены, при этом альтернативного пути для пешеходов просто нет. За затянувшийся ремонт дороги подрядчику «Капиталстрой» придётся заплатить более миллиона рублей, сообщает «Центр управления регионом».

Как сообщили ЦУР в Комитете дорожного хозяйства Челябинска, с подрядчиком работают. Компания действительно сорвала сроки по ремонту. А также некачественно ведёт работы. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей организации «Капиталстрой» выписали штраф на сумму 1 150 000 рублей. Кроме того, компании придётся заплатить ещё две неустойки по 100 000 рублей каждая за неисполнение предписаний.

— По контракту дорожники ремонтируют проспект Победы от улицы Российской до улицы Бажова. Компания должна восстановить покрытие проезжей части, отремонтировать тротуар, заменить барьерные ограждения, восстановить газон, — уточнили в ЦУР.

Ранее челябинцы пожаловались на брошенный дорожный ремонт улицы Худякова. Подрядчик «Строймигсити» должен был закончить работы до 20 августа, но водители по-прежнему вынуждены мириться с неудобствами, проезжая этот участок. Проблему уже активно обсуждают в соцсетях. «Пчела» решила разобраться в ситуации.

Не всё гладко и с подрядчиком «УралДорСтрой» (до 2020 года — ТПП «ЯКК»), который забросил работы на проспекте Ленина. Начать хотя бы с того, что директор и владелец фирмы Нвер Гарникович Колозян находится в СИЗО по обвинению в даче взятки сотруднику «Челябинскавтодора». За 2023 и 2024 годы фирма заключила с региональным Миндором и КДХ Челябинска девять контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей. И это несмотря на то, что на протяжении многих лет к компании возникают претензии.

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