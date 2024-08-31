В Челябинске подрядчику выписали более чем миллионный штраф за разрушенные тротуары

Не всё гладко и с подрядчиком «УралДорСтрой» (до 2020 года — ТПП «ЯКК»), который забросил работы на проспекте Ленина. Начать хотя бы с того, что директор и владелец фирмы Нвер Гарникович Колозян находится в СИЗО по обвинению в даче взятки сотруднику «Челябинскавтодора». За 2023 и 2024 годы фирма заключила с региональным Миндором и КДХ Челябинска девять контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей. И это несмотря на то, что на протяжении многих лет к компании возникают претензии.