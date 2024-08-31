В Челябинске подрядчику выписали более чем миллионный штраф за разрушенные тротуары

Как сообщили ЦУР в Комитете дорожного хозяйства Челябинска, с подрядчиком работают. Компания действительно сорвала сроки по ремонту. А также некачественно ведёт работы. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей организации «Капиталстрой» выписали штраф на сумму 1 150 000 рублей. Кроме того, компании придётся заплатить ещё две неустойки по 100 000 рублей каждая за неисполнение предписаний.
— По контракту дорожники ремонтируют проспект Победы от улицы Российской до улицы Бажова. Компания должна восстановить покрытие проезжей части, отремонтировать тротуар, заменить барьерные ограждения, восстановить газон, — уточнили в ЦУР.
Ранее челябинцы пожаловались на брошенный дорожный ремонт улицы Худякова. Подрядчик «Строймигсити» должен был закончить работы до 20 августа, но водители по-прежнему вынуждены мириться с неудобствами, проезжая этот участок. Проблему уже активно обсуждают в соцсетях. «Пчела» решила разобраться в ситуации.
Не всё гладко и с подрядчиком «УралДорСтрой» (до 2020 года — ТПП «ЯКК»), который забросил работы на проспекте Ленина. Начать хотя бы с того, что директор и владелец фирмы Нвер Гарникович Колозян находится в СИЗО по обвинению в даче взятки сотруднику «Челябинскавтодора». За 2023 и 2024 годы фирма заключила с региональным Миндором и КДХ Челябинска девять контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей. И это несмотря на то, что на протяжении многих лет к компании возникают претензии.