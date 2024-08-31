Четверо мужчин с оружием напали на свадебный автобус в Подмосковье

«Я была за рулем своего автомобиля, ехала по другой дороге со старшим братом и другими гостями. Подъехали к ресторану — там все плачут. И невеста, и мать невесты… Оказалось, что основные машины ехали по другой дороге, где хулиганы развлекались подрезанием авто. Сначала это был самосвал, а потом наши машины. Вся информация в следственном комитете Щелково, и я очень надеюсь, что это не спустят на тормозах, так как есть пострадавшие и вообще хочется в своей стране жить спокойно», — сказала она.