Антон Алиханов оценил работу Нижегородского завода 70-летия Победы

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов с официальным визитом посетил Нижегородский завод 70-летия Победы в Нижнем Новгороде. Это первый его визит на предприятие со дня своего официального назначения, рассказали в пресс-службе организации.
Антон Алиханов оценил работу предприятия в области производства военной и гражданской продукции. Отдельно об этом рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, который сопровождал чиновника в поездке, и гендиректор завода Василий Шупранов, презентовавший производственные мощности предприятия.
«Благодаря взаимодействию высокой культуры организации производства, четкой работе информационных систем и высокотехнологичному, быстропереналаживаемому оборудованию заводу удалось достичь высоких результатов в повышении эффективности производства».
Особое внимание посвятили развитию инновационных проектов по созданию гражданской продукции. Сейчас завод готовит документы для участия в нацпроекте по развитию химической промышленности, чтобы получить грант на реализацию уникального продукта, подробности которого пока не раскрываются.
«У нас появилась возможность показать, что мы можем производить не только вооружение, но и высокотехнологичную гражданскую продукцию. Для этого у нас есть необходимое оборудование, грамотные специалисты, четко выстроенная система, и самое главное — есть желание этим заниматься. Любое инновационное решение — это технологический и производственный вызов, и чем больше вызовов мы примем — тем более конкурентоспособными мы станем», — рассказал Василий Шупранов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил реализацию инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.