Антон Алиханов оценил работу Нижегородского завода 70-летия Победы

«У нас появилась возможность показать, что мы можем производить не только вооружение, но и высокотехнологичную гражданскую продукцию. Для этого у нас есть необходимое оборудование, грамотные специалисты, четко выстроенная система, и самое главное — есть желание этим заниматься. Любое инновационное решение — это технологический и производственный вызов, и чем больше вызовов мы примем — тем более конкурентоспособными мы станем», — рассказал Василий Шупранов.